WZC De Linde presenteert de plannen van de nieuwbouw tijdens opendeurdag

RONSE Stedelijk zwembad in ’t Rosco kan na jaar éindelijk weer de deuren opengooien: “We zijn terug uit de hel en klaar voor onze eerste echte zomer”

Na een jaar gedwongen sluiting en een testweek, is het stedelijk zwembad op de sportsite ’t Rosco op de Leuzesesteenweg eindelijk weer opengegaan. Het gloednieuwe bad opende in september 2019 dan wel de deuren, maar is sindsdien in totaal amper enkele maanden open geweest. Eerst was er - hoe kan het ook anders - corona. Er volgden versoepelingen, maar dan was daar die tweede grote klap: een gigantisch lek.

7 juni