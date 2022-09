Workshop theater en blij weerzien met Pier bij Toneelvereniging ‘t Podium

Kip van Troje is het theatergezelschap van Tine Hofman. Op zaterdag 24 september leidt zij van 14 tot 17 uur een speelse workshop toneel bestemd voor kinderen, jongeren en volwassenen in CC De Ververij in de Zuidstraat. Inschrijven kan via e-mailadres ronsetpodium@gmail.com en kost 15 euro.

‘t Podium herneemt op 14, 15 en 16 oktober ook de tragikomedie Pier van Jan Sobrie in een regie van Tonny Verplancken. De voorstellingen werden in maart stopgezet vanwege een coronabesmetting. De plaats van opvoering blijft dezelfde: toneelzaal De Brug in Brugzavel Kluisbergen. Reserveren kan via 0471 68 40 80 of ronsetpodium@gmail.com