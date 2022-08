Woordvoerder David Vandekerkhove ruilt kabinet van Vlaams minister Diependaele voor het klaslokaal: “Als er later een oud-leerling minister wordt voor Groen, zal ik zeer trots zijn”

David is fractieleider van de N-VA in de gemeenteraad. Hij studeerde na zijn humaniora Nederlands en economie en is nu bezig aan zijn laatste jaar master in de politieke wetenschappen. “Ik heb eerder al tussen 2015 en 2017 voor de klas gestaan in een school van het Gemeenschapsonderwijs in Lokeren. Daar gaf ik Nederlands aan het vierde jaar. Dat waren evenwel geen openstaande uren en uitzicht op zekerheid kon men mij niet geven. Toen ben ik beginnen te solliciteren, onder meer bij de N-VA waar ik actief was in de lokale werking in Ronse. Op basis daarvan werd ik door het kabinet van toenmalig minister-president Geert Bourgeois uitgenodigd om mee te doen aan verdere selectieproeven en op 1 juli 2017 ben ik op zijn kabinet gestart als medewerker communicatie.”

Te weinig sociaal contact

Via een tussenstop op het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, kwam David Vandekerkhove, intussen ook gemeenteraadslid voor zijn partij in Ronse, terecht bij Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele waar hij sedert 2019 adjunct-woordvoerder is. De lokroep van het onderwijs werd evenwel te sterk, ondanks alle berichten over een tekort aan leerkrachten.

Quote Ik miste het contact met de mensen. Ik wil de wereld niet veranderen met het versturen van een e-mail David Vandekerkhove

“Ik heb mooie tijden beleefd op de kabinetten en ik heb er enorm veel geleerd. Ik miste daar evenwel het contact met de mensen zelf. Ik wil de wereld niet veranderen met het versturen van e-mails. De maatschappelijke voldoening ontbrak, de afstand met de man in de straat werd te groot. Politiek is een zeer vluchtig bedrijf geworden, dat teert op de waan van de dag en het aantal clicks op weer een nieuwe post op de sociale mediakanalen. Politici zien vaak zelf niet meer waar de eindmeet ergens ligt van hun projecten, laat staan dat de burger die eindmeet ziet. Bij Matthias Diependaele hadden we nog geluk: die verliest zelf nooit de context van wat hij doet uit het oog. Maar als communicatiemedewerker moet je mee met de stroom van elke dag. Dat vond ik alsmaar moeilijker worden, ook omdat alles met argusogen wordt gevolgd door het brede politieke veld. In het onderwijs hoop ik om meer concrete resultaten te zien.”

Het beste uit elke leerling halen is de opdracht die David Vandekerkhove op 1 september herneemt.

Professioneel

In Campus Glorieux Secundair staat David in het eerste, tweede en vierde jaar. Hij geeft de vakken Mens&Samenleving en Nederlands. Gezien zijn politieke achtergrond en zijn blijvend engagement in de lokale politiek, kan hij zich ook hier verwachten aan de nodige extra druk. “Ik heb de switch naar het onderwijs niet gemaakt voor het gemak. Ik moet niet meer elke dag naar Brussel, daar is mijn partner zeer gelukkig om. Maar ook hier ligt de lat zeer hoog. De school heeft het aantal leerlingen zien stijgen tot bijna 1.000. Dat heeft te maken met twee nieuwe richtingen, Maatschappij&Welzijn en Zorg&Welzijn, die men hier vanaf nu kan volgen. Er starten in totaal negentien nieuwe leerkrachten, er wordt druk verbouwd en gerenoveerd.

Ik weet uiteraard ook wel dat men zeer aandachtig zal kijken naar hoe ik hier functioneer. Ik kan daar oprecht alleen maar blij om zijn. Ik hoop dat men mij zal bijsturen als dat nodig is en ik reken erop dat zowel directie, collega’s, ouders als leerlingen mij aanspreken als ze vragen of bemerkingen hebben. Ik ben trouwens ook niet de eerste en evenmin de enige leerkracht op deze school met een politiek mandaat. We hebben allemaal een professionele lerarenopleiding gekregen en we kunnen allemaal het verschil maken tussen onze pedagogische opdracht en het politieke bedrijf. Objectief is niemand, neutraal wel. We willen als leerkrachten uiteindelijk allemaal maar één ding: het beste uit elke leerling halen. Als ambitie kan dat tellen. En ik zal zeer trots zijn als er later een oud-leerling van mij minister wordt voor bijvoorbeeld Groen. Die kans bestaat trouwens: in Lokeren had ik de zoon van Vlaams volksvertegenwoordiger Björn Rzoska in de klas. En ik heb geen klachten gekregen.”

