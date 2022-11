Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen legt nu ook eerste steen van nieuwbouwproject in de Oudestraat

In Ronse staan 900 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. Na de fusie tussen de Sociale Huisvestingsmaatschappijen van Oudenaarde en Ronse, wordt door de Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen volop geïnvesteerd in de Hermesstad. Nadat vorige week in de wijk Floréal de eerste steen werd gelegd van een renovatieproject, is in de Oudestraat een nieuwbouwproject gestart.

Kasseien

De buurtbewoners, onder meer vertegenwoordigd door een delegatie van het comité Tuupe Tsjegoere, toonden zich alvast tevreden over deze ingreep. Ook de wielerliefhebbers kunnen zich verheugen in een betere aanloop naar de kasseien van de Oudestraat die onder meer in de Ronde van Vlaanderen hun rol te spelen hebben.

Het project werd uitgetekend oor JUST Architecture uit Ronse, de aannemer is Everaert Cooreman uit Overmere. Het gaat in totaal om een investering van 2 miljoen euro.