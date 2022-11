Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen legt eerste steen van nieuwbouwproject Floréal: “Heel wat investeringsprojecten uitrollen in de komende jaren”

De Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen krijgt binnenkort de naam Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen. Die is ontstaan uit een fusie tussen de huisvestingsmaatschappijen van Oudenaarde en De Nieuwe Haard in Ronse. Directeur Jeanique Van Den Heede en voorzitter Stefaan Vercamer mochten in de wijk Floréal hun eerste bouwproject voorstellen. Dat betreft de sloop van oude woningen langs de Rode Mutslaan en de vervanging door in totaal 34 huurwoningen en -appartementen.

Directeur Van Den Heede: “Er zijn drie fases voorzien. In eerste instantie bouwen we 14 huurappartementen met 1 en 2 slaapkamers. Daarnaast zijn er ook 4 woningen voorzien tot met 2, 4 en 5 slaapkamers. Daarmee komen we ook tegemoet aan de vraag naar een woning voor grotere gezinnen.”

Normen

Voorzitter Stefaan Vercamer onderstreepte de zeer goede samenwerking met het stadsbestuur van Ronse en de ambitie om in de nabije toekomst meerdere projecten te starten in de Hermesstad waar de nood aan betaalbare woningen groot is. “We gaan in Ronse heel wat investeringsprojecten uitrollen om het patrimonium te laten voldoen aan de huidige normen op vlak van comfort en energie. Renoveren van bestaande panden was in dat perspectief geen optie. We gaan wel voor vervangingsbouw. In de wijk Floréal worden zo in totaal 24 woningen vervangen door 34 nieuwe eenheden. Dat vergroot meteen ook het aanbod. We hopen dat de eerste fase klaar zal zijn tegen het voorjaar 2024. Het gaat in dit project, ontworpen door architectenbureau Mas, om 6 miljoen euro.”

Volledig scherm Voorzitter Vercamer met directeur Van Den Heede en medewerker Peter Lepez. © GEDR

Kwalitatief

Schepen van Wonen in Ronse Wim Vandevelde (N-VA) noemt de eerstesteenlegging een belangrijke stap naar betaalbare en kwalitatieve sociale woningen voor de Ronsenaars. “Het vernieuwen van de bestaande sociale huizen en appartementen is aan de orde. Zo staat het ook in het bestuursakkoord van de huidige meerderheid. De slagkracht van de Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen inzake huisvestingsbeleid is daarbij een grote troef. Een investeringsprogramma van 55 miljoen euro voor de vervanging en de renovatie van de sociale woningen in Ronse zal de komende jaren worden uitgerold. Duurzaamheid en leefbaarheid staan daarbij hoog op de politieke agenda. Aanleg van het openbaar domein in de wijken zoals Floréal en Scheldekouter is vervat in de integrale aanpak. Het overleg met de Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen verloopt vlot en correct. Dat is een belangrijk gegeven, net zoals het feit dat wie in Ronse geboren en getogen is voorrang krijgt. Als de renovatiegolf is afgerond, zal het effect daarvan ingrijpend zijn.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.