Winterlicht 2022 blijft verdeeld over de Grote Markt en De Vrijheid: “Een combinatie van het Patershol en Durbuy met Ronsische creativiteit en gastvrijheid”

De N-VA-schepenen Aaron Demeulemeester van Evenementen en Brigitte Vanhoutte van Lokale Economie onderstrepen vooral de goede samenwerking tussen de diverse stadsdiensten. Daar horen ook de Unie der Handelaars en de Kunstacademie Vlaamse Ardennen bij. “Met vereende krachten werd een driedaags programma samengesteld dat qua creativiteit en out-of-the-box denken anders is dan in vele andere omliggende gemeenten en steden”, maakt schepen Demeulemeester zich sterk. “We hebben de vorig jaar nog gedwongen verdeling van de standjes en chalets over de Grote Markt en De Vrijheid dit keer bewust behouden. Het voelt een beetje als een combinatie van het Gentse Patershol en het centrum van Durbuy. Het pronkstuk is de houten carroussel uit het Noord-Franse Saint-Omer van 1887. In 2021 hadden we die aangekondigd maar hij is hier niet geraakt vanwege een defect. Nu zal hij er wel staan.”

Die Verdammte Spielerei: op vrijdag 16 december op Winterlicht in Ronse.

Optredens, urban dance en kerstballenworp

Behalve rondjes draaien is er veel animatie. Op vrijdag zijn er van 18 tot 23 uur dansoptredens, flashmobs, goochelacts, dweilorkesten, vuuracts, visuele attracties en ook nog Die Verdammte Spielerei, de ultieme fanfare. Lord Fairy Woods en Fou d’Amour zetten de kroon op het werk.

Op zaterdag 17 december zijn de Kunstacademie Vlaamse Ardennen (KAVA) en de Unie der Handelaars aan zet. Die laatste organiseert om 16 uur een kerstballenworp op het Rooseveltplein met 300 kerstballen waarin waardebonnen verscholen zitten. Leerlingen van de Kunstacademie afdeling Beeldende en Audiovisuele Kunsten gebruiken 35 winkeletalages als canvas, terwijl hun studiegenoten van Woordkunst in of nabij 10 andere handelszaken theater spelen. Fotoclub Ronse heeft op het Rooseveltplein dan weer een gepaste setting klaarstaan voor familiekiekjes met de Kerstman. Een ritje in de verwenkoets kan ook.

Om 16 uur geeft KAVA een voorstelling Urban Dance op de trappen van de Sint-Hermesbasiliek, om 19 uur volgt binnenin de basiliek een kersconcert. De toegang tot dat concert is gratis, wel reserveren via https://webshopronse.recreatex.be

Zo was het vorig jaar: boomacrobaten in het Albertpark, tegen de achtergrond van de Sint-Hermesbasiliek.

Wandelingen, kerstconcert en kadobonnen

Op zondag loopt Winterlicht van 14 tot 19 uur met kersverhalen, grime en workshops rond Kerstmis in De Passage. Om 16 uur is er in de Sint-Hermesbasiliek een kersconcert door het Gemengd Sint-Gregoriuskoor, het strijkkwintet Vlaamse Ardennen en Koor+ van Campus Glorieux Lager. Tickets daarvoor kun je krijgen in Standaard Boekhandel in de Peperstraat.

Op zaterdag en zondag zijn er ook wandelingen in De Vrijheid en het Malanderpark. Daarvoor kun je terecht bij Visit Ronse in Belevingscentrum Hoge Mote via www.visitronse.be

Schepen van Lokale Economie en Toerisme Brigitte Vanhoutte (N-VA): “Tot 31 december loopt ook de Spaarkaartactie waarbij je na vier aankopen de kaart kunt droppen bij de deelnemende handelaars en cadeaubonnen kunt winnen voor in totaal 3.500 euro. We hebben ook weer de Kadobon Ronse ter waarde van 10, 25 en 50 euro voor wie liever centen dan cadeaus onder de kerstboom legt.”

De decoratie van de centrumstraten gebeurde dit jaar onder leiding van Koen Eeckhout.

