Wind blaast stukken weg van gevel in de Zuidstraat

RONSE Maïté De Meulemees­ter (14) maakt droom waar in The Voice Kids op VTM: “Nooit zangles gehad en helemaal geen podiumerva­ring”

Maïté De Meulemeester is veertien, woont net over de taalgrens in Dergneau, zit in het derde jaar op Campus Glorieux Secundair in Ronse, en heeft nog nooit zangles gevolgd. Toch is ze vrijdagavond te zien en te horen in een nieuw seizoen van The Voice Kids.

24 maart