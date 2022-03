Wielertoeristen meten zich aan gewezen wielerkampioen tijdens “Chasing Cancellara”

Regio De geschiede­nis van Bacchus ontdekken en sporen ontrafelen op erfgoed­site Ename: vijf tips voor het weekend in de Dender­streek en Vlaamse Ardennen

Nog geen plannen dit weekend en zin om daar verandering in te brengen? Dan helpt onze redactie je op weg met vijf leuke weekendtips in de Vlaamse Ardennen en Denderstreek tijdens het weekend van zaterdag 5 en zondag 6 maart. Van sporen ontrafelen in Ename tot Bacchus in Sint-Lievens-Houtem: er is voor elk wat wils!

4 maart