Werknemer (27) tapijtenfabrikant Associated Weavers in Ronse komt om bij arbeidsongeval

Het arbeidsongeval gebeurde deze voormiddag in één van de productiehallen. Het zou gaan om een jongeman van 27 jaar die een zware ijzeren staaf tegen het hoofd kreeg en op slag dood was. Leen Raes van Associated Weavers bevestigt het dodelijke ongeval. “Op dit ogenblik is het parket bezig met alle nodige onderzoeken om de feiten te kunnen vastleggen. Het is een tragisch ongeval waarvan iedereen zwaar onder de indruk is. Wat er precies gebeurd is, zal in de komende uren moeten blijken. We bekommeren ons nu om de collega’s en om de familie van het slachtoffer. Het gaat inderdaad om een jongeman maar uit respect voor de familie kan ik daar op dit ogenblik niet meer over zeggen.”