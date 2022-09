Wereldkampioenschap para-cycling wordt in augustus 2025 in Ronse georganiseerd

Para-cycling kent vier disciplines. Naast de tweewielers, zijn er de driewielers, de tandems en de handbikes. Alain Demortier is de oprichter van de vzw Isomundo dat in 2012 begon met het organiseren van wielerwedstrijden voor mensen met een beperking. “Sindsdien hebben we een lange weg afgelegd. In 2016 zetten we in Oostende een eerste bescheiden wereldbekerwedstrijd van de UCI op het getouw. In 2022 namen aan diezelfde wedstrijd al 58 landen deel met in totaal 485 atleten. Ook in Ronse zijn we al geweest. In 2021 was het de aankomstplaats van onze Ronde in Vlaanderen, met start in Brugge. Die ervaring was zeer positief en heeft geleid tot een hernieuwde samenwerking voor het WK van 2025.”