Wegens besparingen is er geen Sportgala, er worden wel sportlaureaten verkozen

Schepen van Sport Joris Vandenhoucke: “Er zal dit jaar geen groots sportgala in ’t Rosco met toeters en bellen georganiseerd worden. Deze organisatie kost de sportdienst en sportraad immers een pak centen die we beter verschuiven en in onze sportwerking zelf willen besteden. Toch zullen we onze sportlaureaat, jeugdsporter en sportclub van 2022 op het stadhuis ontvangen op vrijdag 27 januari en in de bloemen zetten. Kandidaturen kunnen tot 31 december worden binnengebracht bij de sportdienst in ‘t Rosco of via het e-mailadres

beverly.adams@ronse .be