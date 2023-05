WEER. Vanochtend lichte regen en bewolking in Ronse

Koninklij­ke Harmonie De Vlaamse Ardennen speelt (met vertraging) haar jubileum­con­cert voor 125 jaar bestaan

Het had twee jaar geleden al moeten gebeuren maar u kent het verhaal waarom dat niet toen niet kon. Nu is het dus toch zover: in de Brugzavel speelt harmonie De Vlaamse Ardennen het verjaardagconcert voor inmiddels 127 jaar activiteit.