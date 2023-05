WEER. Vanochtend bewolking in Ronse

Bouwbe­drijf start werken op mogelijk vervuilde site langsheen de Molenbeek: hoeveel PFAS zit er in de grond van toekomstig woonerf Watermolen?

De plannen van projectontwikkelaar Van Looy Bouwgroep uit Bonheiden om in de Savooistraat een woonerf te maken met achttien woningen en tien flats dreigen gedwarsboomd te worden door de mogelijkheid van PFAS-vergiftiging in een deel van de grond. Groen vraagt alvast dat er verder onderzoek gebeurt. De Vlaamse regering deelt die visie: binnen het anderhalf jaar wil ze uitsluitsel over de omvang van de vervuiling.