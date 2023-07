WEER. Regenbuien, maar soms ook zon in Ronse vandaag

Pleincon­cer­ten zorgen de hele zomer lang voor muziekop­tre­dens in het stadscen­trum én alles is gratis

Lokaal talent in de kijker plaatsen met gratis concerten in het hart van de stad, dat is wat de Pleinconcerten ook deze zomer weer willen doen. Rudy Baguet van RAAK heeft een affiche klaar van 7 juli tot en met 15 september.