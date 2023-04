WEER. Kans op bewolkt weer in Ronse vanochtend

Kan ik parkeren aan de Oude Kwaremont? In welke fanzone zie je het meeste koers? En zal de politie controle­ren op alcohol? Onze gids voor de finale van de Ronde van Vlaanderen in zes vragen en antwoorden

Er is niks mis met een hele dag in je luie zetel naar de Ronde van Vlaanderen kijken. Maar het zweet ruiken van Mathieu Van der Poel, bijna het bloed in de mond proeven van Wout Van Aert, dan pas ben je een echte wielerliefhebber. Zie je minder koers? Waarschijnlijk. Is er meer sfeer? Absoluut. Onze praktische gids over de Ronde van Vlaanderen maakt u wegwijs als u naar de Vlaamse Ardennen wil afzakken in zes vragen en antwoorden.