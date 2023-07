WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Ronse vandaag

Stadhuis vanaf oktober niet meer open op zaterdag, wel op maandag­avond: “Het resultaat van een bevraging bij de burgers”

Omdat uit een bevraging in het najaar van 2022 bleek dat de Ronsenaar niet geheel tevreden was over de huidige openingsuren van het stadhuis, werd een nieuwe regeling uitgewerkt. Vanaf oktober is de dienst burgerzaken op maandagavond open van 16 tot 19 uur maar dicht op zaterdag.