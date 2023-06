WEER. Bewolking in Ronse vanochtend

Rotonde­kunst­werk van Borremans verhit de gemoederen in gemeente­raad: “Sommigen hebben een zeer kort geheugen over hun eigen stemgedrag”

De Golden Cone van Michaël Borremans op de grasrotonde van Wim Goes in Berchem veroorzaakte een ongewoon bitsige discussie op de gemeenteraadszitting. CD&V Plus uitte op sociale media kritiek op de prijs die de gemeente betaalde, maar daar kon financiënschepen Lode Dekimpe zich niet in vinden. “Ik snap dat iedereen zich wil laten gelden, maar het budget werd unaniem goedgekeurd”, klonk het.