WEER. Bewolking in Ronse vanochtend

Atleten klagen in petitie gebrekkige accommoda­tie aan, maar krijgen slecht nieuws: een nieuwe atletiekpi­s­te is geen optie, een visvijver wel

De leden van atletiekvereniging Ronse Atletiek Team zijn boos omdat het stadsbestuur geen geld heeft voor een broodnodige atletiekpiste op ’t Rosco. In een petitie klagen ze nu het belang van goede sportinfrastructuur aan. De vereniging moet op dit moment immers trainen op de naastgelegen parking met geïmproviseerde sporttoestellen. Met het voorstel om in Anvaing - zeven kilometer verderop - te trainen, stellen ze zich eveneens niet tevreden. Komt er de komende jaren toch nog schot in de zaak?