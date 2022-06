Wandeling in het Muziekbos en BBQ voor vrijgezellen

Ben jij een echte wandelaar en nog op zoek naar de liefde? Schrijf je dan vlug in voor de wandeling in het Muziekbos en de BBQ voor singles. De Muziekbosroute is namelijk verkozen tot het mooiste wandelpad van de provincie Oost-Vlaanderen in 2018, en wat is een betere manier om andere singles te leren kennen dan tijdens een mooie wandeling? Na de wandeling van ongeveer 15 km worden je sportinspanningen beloond want afsluiten doe je met een gezellige BBQ. De wandeling en BBQ gaan door op zaterdag 18 juni van 14 tot 16 uur aan het Muziekbos op Ruddersveld in Ronse. Iedereen vanaf 30 jaar is welkom. Inschrijven kan via deze link, je betaalt 36 euro. Meer informatie vind je hier.