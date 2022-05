Wachtzaal in het station van Ronse verzegeld nadat vandalen er de drankautomaat aan diggelen sloegen

De toiletten en loketten van het station gingen al eerder dicht na gevallen van vandalisme. Nu moest ook de wachtzaal zelf eraan geloven. Korpschef van de politiezone Ronse Patrick Boel: “De daders hebben eerst de toegang geforceerd tot de wachtzaal en daar hebben ze het glas van de snoepgoedautomaat aan diggelen geslagen. De scherven liggen er overal in het rond. Over de daders hebben we geen informatie. De camera’s die er vroeger hingen zijn door de NMBS al een tijdje weggehaald. Wij hebben in de omgeving van het station camera’s hangen maar we moeten de beelden nog checken. De NMBS zal de schade nu herstellen, in afwachting zijn de toegangsdeuren afgesloten.”

Bij de fietsenstalling hingen na gevallen van vandalisme ook camera’s maar die zijn dan weer tijdelijk weggehaald omwille van de werkzaamheden in de stationsomgeving.

Vandaag start bpost in Ronse ook met een proefproject waarbij treinreizigers in het postkantoor, dat 1 kilometer van het station verwijderd ligt, hulp krijgen bij het aanvragen van een abonnement of bij de aanvraag voor een verminderingskaart. De Partij van de Arbeid betreurt dat daarover nauwelijks is gecommuniceerd. Robin Tonniau: “Wij juichen het initiatief uiteraard toe maar helaas is niemand hiervan op de hoogte. We hadden ook liever gezien dat bpost in het stationsgebouw een postpunt had geopend en waar treintickets van de NMBS en bustickets voor de TEC en de Lijn werden aangeboden.”