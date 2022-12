VZW Werken Glorieux gaat tijdens jobdag op zoek naar schoonmaakpersoneel

KLUISBERGEN Vuurwerk op oudejaar in Kluisber­gen: tussen 23 uur en 01 uur mag het

In Kluisbergen geldt de regel dat vuurwerk afschieten in de nacht van oud naar nieuw enkel is toegelaten tussen 23 en 01 uur. “En we hopen vooral dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt”, zegt burgemeester Philippe Willequet (Gemeentebelangen).

