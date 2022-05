Vzw Sabel opent Inloophuis voor kankerpatiënten en hun mantelzorger: “Wij proberen de mens achter de ziekte te helpen”

Het Inloophuis is een droom van Jean-Pierre Sanspeur, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de vzw Sabel (Samen Beleven). Na de onvermijdelijke vertraging door corona en de broodnodige opknapwerken door Grijkoort, konden de deuren worden opengegooid. Dat gebeurde onder het goedkeurende oog van Bernard Siau, de voorzitter van de Raad van Bestuur van Sabel. “De dokters zorgen voor het medische luik van de ziekte, wij proberen de mens achter de ziekte te helpen”, schetste Jean-Pierre Sanspeur het doel van het Inloophuis. Men mikt daarbij op mensen uit de brede Vlaamse Ardennen, van Kruisem tot Zottegem. De leiding van dit nieuwe project is in handen van Anne Versmessen, zelf ooit geconfronteerd met de diagnose kanker en dus ervaringsdeskundige. “Via zorgmassage, gelaatsverzorging en handzorg, reiki, tai-chi, psychologische ondersteuning, hypnotherapie, fitness en creatieve activiteiten proberen we het isolement te doorbreken waarin kankerpatiënten vaak terecht komen eens de harde diagnose is gevallen. Vaak sluiten ze zich af van de wereld. De coronatijd heeft daarin zware wonden geslagen. Het is tijd om een inhaalbeweging te maken. Daarom is ons Inloophuis een belangrijk wapen in de strijd tegen kanker.”

Over dat lange, eenzame en voortdurende gevecht bracht Liesbeth Van Impe, journalist en auteur van het boek Chemodag is de beste dag van de week een getuigenis. Zij mocht ook het officiële lint doorknippen.