vzw Amon legt de eerste steen van nieuwe campus op de vroegere site van de lagere school Sancta Maria

RONSE Eremonu­ment voor kunstsmid Lode Van Boeckel is onthuld op plek waar hij begraven werd

Op de stedelijke begraafplaats in de Engelsenlaan werd een monument onthuld ter ere van kunstsmid Lode Van Boeckel. Die overleed in Ronse in 1950 na een avontuurlijk kunstenaarsleven dat begon in Lier. Adriën Peyskens is de bezieler van het postume eerbetoon.

21 januari