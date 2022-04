Vuur en hout staan centraal in dubbeltentoonstelling met speciale aandacht voor Oekraïense kunstenaars

De oproep van De Ververij kon rekenen op heel wat enthousiaste reacties met als gevolg een grote verscheidenheid in de deelnemende werken: fotografie, glas in lood, aquarellen, schilderijen, keramiek, tekenkunst …Er is bijzondere aandacht voor werk van Oekraïense kunstenaars en kinderen die door de oorlogsomstandigheden in Vlaanderen verblijven.

Hout

Gelijktijdig is in CC De Ververij ook de expo ‘Kunst in Hout’ van Armand Miclotte te bezichtigen. Hier kan je kennis maken met het eeuwenoude ambacht van de marqueterie of houtinlegwerk, een van de oudste versiertechnieken in hout waarbij uit fineer van verschillende houtsoorten elementen worden gezaagd en samengevoegd.

Armand Miclotte werd geboren te Ronse en woont sinds 1956 in Oudenaarde. Als scholier volgde hij in de periode 1950-1954 lessen tekenen en schilderen aan de academie van zijn geboortestad. Hout heeft hem steeds gefascineerd en na zijn pensionering begon hij een opleiding restauratie en marqueterie, eerst in het centrum voor volwassenenonderwijs in Ninove en vanaf 1996 in Gent. Exposeren deed hij eerder al met een collectie BH’s die hij verzamelde als werknemer van het lingeriebedrijf Femilux.