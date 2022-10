Vroegere textielfabriek met hoeve wordt Woonsite Pessemier: “Twintig huizen met alle comfort tussen Ponettestraat en Coupl’Voie”

RONSEOp de terreinen in het hart van de stad waar fabrikant Jean Pessemier ooit zijn textielververij en hoeve had, verschijnt binnenkort een nieuw woonproject. Michel Vandaele en Christophe De Baerdemaeker bouwen er twintig wooneenheden. “De woningen zullen alle comfort hebben en voldoen aan de hoogste energienormen”, klinkt het bij DMG Vastgoed, die instaat voor de verkoop.

“Het gaat om de gronden en gebouwen van Jean Pessemier, een textielfabrikant die op die plek zijn bedrijf had staan met inbegrip van een hoeve met een schitterend woonerf”, zegt Michel Vandaele. “Die man vertrok ’s ochtends met paard en koets richting huidige Viermaartlaan en zo verder naar de Molendam, over de spoorwegbrug die zijn naam draagt. Het textielbedrijf Jean Pessemier werd opgericht in 1911 en kende een grote uitbreiding tussen 1920 en het begin van de Tweede Wereldoorlog. Het eigendom strekte zich toen uit helemaal tot aan de huidige Koningin Astridplein. Het huis en de aanpalende gronden zijn later gekocht door oogarts Olemans wiens weduwe nog steeds in de vroegere gebouwen woont. Ik wil op die plek in totaal 20 huizen bouwen en zo in het hart van de stad een mooie woonsite met een eigen stijl creëren die een beetje weg heeft van een begijnhof.”

Volledig scherm Eén straatje verbindt de Coupl'Voie met de Oswald Ponettestraat in wat een beetje oogt als een begijnhof. © GEDR

Betere Werk

Van de in totaal 20 woningen die er zullen gebouwd worden, komen er acht rondom het vroegere erf aan de kant van de Oswald Ponettestraat. De twaalf andere huizen worden ingeplant langsheen een straatje dat de doorsteek vormt naar de Coupl’Voie. “Aan de kant van de Coupl’Voie is er parkeerruimte voorzien voor de bewoners. Enkel bij speciale gelegenheden kunnen voertuigen op het domein zelf rijden”, legt Michel uit. Hij ging voor de realisatie in zee met Christophe De Baerdemaeker voor de uitvoering en met Dries Glibert van DMG Vastgoed voor de verkoop. Hij is vol lof over de manier waarop het stadsbestuur omging met zijn project en de vlotte administratieve verwerking.

Quote We richten ons op mensen die wel kleiner willen wonen, bijvoor­beeld omdat de kinderen het huis uit zijn, maar niet naar een flat willen Dries Glibert, DMG Vastgoed

“Het gaat om huizen die alle comfort hebben en een tuintje met tuinhuisje. Ze voldoen aan de hoogste energienormen en zijn opgetrokken uit de beste materialen. We richten ons op mensen die wel kleiner willen wonen, bijvoorbeeld omdat de kinderen het huis uit zijn, maar niet naar een flat willen”, omschrijft Dries Glibert van DMG Vastgoed het doelpubliek. “De prijzen schommelen tussen de 343.000 en 406.000 euro. Belangrijk daarbij is dat alles inclusief is: BTW, registratierechten, notariskosten én parking. We werken ook met een reservatieovereenkomst die de kandidaten de nodige tijd geeft om hun financiering en zaken als de verkoop van hun huidige woning in orde te brengen. De oplevering is voorzien midden van volgend jaar.”

