Vroegere textielfabriek met hoeve in het centrum van de stad wordt Woonsite Pessemier: “Twintig huizen met alle comfort tussen Ponettestraat en Coupl’Voie”

RONSE Dag van de Jeugdbewe­ging in Ronse: dus hier ligt het Spanjaar­den­kas­teel

De kiosk in het Bruulpark was jarenlang the place to be voor het jonge volkje op hun dag. Nu het stadsbestuur een deel van het Spanjaardenkasteel heeft voorzien voor het jeugdhuis, vormde de Dag van de Jeugdbeweging meteen de ideale introductie tot de plek. Dat bleek ook nodig. Alhoewel het Spanjaardenkasteel, ooit een dekenij, dateert van de zeventiende eeuw en het intussen ook nog dienst deed als Museum van Folklore, was het voor nogal wat jongeren (en hun ouders) nog even zoeken waar ze precies zijn moesten. “Maar nu weten ze het dus allemaal perfect liggen”, lacht schepen van Jeugd Aaron Demeulemeester (N-VA), met scoutsdas. “Het was heel druk voor het ontbijt en ook tussen half vier en half vijf stond de binnenkoer vol met liefhebbers van pannenkoeken. In Stadsfeestzaal COC loopt het feestje vanavond verder met Dé Kidsfuif en de Dag wordt afgerond op de plek waar het begon, op onze intussen vertrouwde binnenkoer. We kijken er naar uit dat we hier straks ons jeugdhuis kunnen openen. En wat me opvalt: iedereen die lid is van een jeugdbeweging draagt vandaag met trots het uniform.”

21 oktober