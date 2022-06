Vrijzinnig Ronse viert Midzomerfeest met Roland en een food potluck op de langste tafel

Vanaf 18u30 is iedereen welkom in de Zuidstraat waar Vrijzinnig Centrum De Branderij de deuren open zet voor de viering van de langste dag van het jaar, 21 juni. Het exposeert daartoe werk van de Chileense schilder Camilo Zambrano die vanuit zijn geboortestad Santiago de Chile de wereld rondreisde en via Ierland uiteindelijk in Ronse belandde. Hij heeft veel interesse in en bewondering voor de Vlaamse Primitieven en de barokke schilderkunst. Om 20u volgt een optreden van Roland Van Campenhout, een levende blueslegende in Vlaanderen.

De ambitie is het ook om de langste tafel te realiseren middels een food potluck. Wie komt, mag iets te eten meebrengen om het buffet vorm te geven. Wat dat wordt, bepaalt u zelf. Vandaar het aspect potluck: je neemt het zoals het is gekomen.