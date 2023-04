Vrienden overnachten op Hotond en geraken ‘verdwaald’ in bossen rond Ronse voor passage van Ronde

Papa en opa van Prinses Lara rijden de Ronde in het roze, om mee te strijden met (klein)dochter: “Opbrengst van truitjes gaat naar Kinderkan­ker­fonds”

Een jaar geleden kleurde de Ronde van Vlaanderen roze voor de toen tweejarige Lara uit Kruisem. Het meisje was net gestart met een behandeling tegen leukemie. Het leek even goed te gaan, vandaag is de kanker terug en de chemotherapie hevig. Opa Ward en papa Pieter fietsen de toeristenronde in een roze trui om geld in te zamelen voor het Kinderkankerfonds.