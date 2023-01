Voorzitter Sanspeur van Inloophuis Sabel is ontgoocheld over gebrek aan informatie in ziekenhuizen: “Spreek over ons bij wie getroffen wordt door kanker!”

In 2022 stak Sabel veel energie gestoken in het kenbaar maken van de werking van het Inloophuis Sabel dat in de maand mei werd geopend in de Bordetlaan in Ronse. “Veel energie ging naar het opstellen van een attractief programma het zoeken naar vrijwilligers en de erkenning door het nationaal platform van Stichting tegen Kanker en Kom op Tegen Kanker. We zijn ook gestart met onze praatcafés, waar deskundigen uit de medische wereld een specifiek thema uitdiepen dat aansluit bij de problemen van kankerpatiënten. Ons herinneringsbos in de Drieborrebeekstraat kreeg en krijgt nu bijkomende aandacht omdat een muurschildering kans maakt op de titel van mooiste mural van 2022. En de Warmste Dag van Ronse toonde vooral dat mensen onze werking genegen zijn”, stelde voorzitter Sanspeur met voldoening vast.

Ontgoocheld

Maar er moest hem ook minder positief nieuws van het hart. De werking van het Inloophuis, bedoeld voor alle kankerpatiënten uit de Vlaamse Ardennen en hun naasten, komt slechts moeizaam op gang.

Jean-Pierre Sanspeur: “De meeste inloophuizen zijn ontstaan vanuit een ziekenhuis en werken deeltijds met personeel uit dat ziekenhuis. Die ziekenhuizen hebben begrepen dat het belangrijk is om een plaats los van dat ziekenhuis te creëren om patiënten op adem te laten komen. Dat gebeurt in het bijzijn van mensen die tijd maken om naar de verhalen te luisteren, om bij te praten, om hun ziekte even opzij te schuiven. Ons Inloophuis is zo’n plek. Samen met coördinator Anne Versmessen stel ik vast hoe zwaar kankerpatiënten het hebben met wat hen overkomt. En alhoewel we de ziekenhuizen uit de Vlaamse Ardennen al herhaaldelijk aangesproken hebben over onze werking, zeggen patiënten ons vaak dat er nooit over het Inloophuis gesproken wordt. Ik ben daar zeer teleurgesteld over. Vandaar mijn vraag aan alle zorgkundigen, dokters, sociale instellingen: praat over ons als je ziet dat mensen het moeilijk hebben met de diagnose kanker. Wij zijn er om hen te helpen vooruit te kijken. Het is de reden van ons bestaan.”