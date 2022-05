Vooruit pleit voor het behoud van de materniteit bij AZ Glorieux en voor een socialistisch Ronse

Er kwamen een kleine honderd deelnemers opdagen voor de optocht doorheen het stadscentrum. Voorzitter Jean-Francois Vanovermeire van Vooruit pleitte er voor een beleid dat focust op het welzijn van de mensen. Hij wees op diverse acties die zijn partij daartoe concreet heeft ondernomen. “Wij hebben het verschil gemaakt tussen de mensen en we zullen dat blijven doen. In het échte, niet op een gemeenteraad.” Hij aanvaardt ook niet dat men in deze oorlogstijden onderscheid zou maken tussen vluchtelingen. “Dat kunnen we als mens en als socialist niet pikken”, zo klonk het.

De voorzitter ging ook in op de intentie van zijn partijgenoot en federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke om de materniteit van AZ Glorieux te sluiten. “Ik ben er trots op dat ik in Ronse ben geboren. Dat maakt deel uit van mijn identiteit. We hebben onze overtuiging dat de materniteit in onze stad moet blijven bestaan overgemaakt aan minister Vandenbroucke”, zo klonk het.

In de optocht liep ook een kleine delegatie mee van PVDA-PTB.