Vooruit geeft ingezameld schoolgerief aan sociale kruidenier Kaboes

Aan het begin van de zomervakantie zamelden de leden van Vooruit op de zaterdagmarkt schoolgerief in. Dat gingen ze nu afgeven bij sociale kruidenier Kaboes in Den Botaniek. Voorzitter Jean-François Vanovermeire: “We kregen tientallen boekentassen binnen, naast een hoop ander nuttig materiaal. Kinderen kregen in ruil een lolly en de ouders een koffie. Zo was er ook ruimte voor een gezellige en vaak leerrijke babbel. Het is vooral fijn om te zien dat solidariteit in Ronse leeft bij jong en oud. Daar is het ons in eerste instantie om te doen. Bij Kaboes weten we dat de spullen in goede handen zijn en een goede bestemming zullen vinden.”

Kaboes bestaat intussen 10 jaar en is een onderdeel van vzw Grijkoort. Het krijgt wekelijks zo’n 180 gezinnen over de vloer die aan goedkopere prijzen essentiële producten kunnen aankopen.