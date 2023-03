Voormalig massage- en relaxatiesalon Club Madame in de fik, oorzaak wordt onderzocht

Eerste Michelin­ster voor selfmade man Tanguy De Turck van Le Vieux Château in Vloesberg: “Het resultaat van veel samenwer­ken”

Restaurant Le Vieux Château in Flobecq-Vloesberg, net over de taalgrens, heeft een eerste Michelinster beet. Chef en zaakvoerder Tanguy De Turck won in 2022 al de prijs van het Mooiste Design in de Gault&Millau en was daar in 2018 de ontdekking van het jaar.