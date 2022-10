Volledig vernieuwde ALDI-winkel gaat terug open

Warenhuisketen ALDI is sinds de jaren ‘80 van vorige eeuw aanwezig in Ronse. Nadat in 2014 een gloednieuwe winkel gebouwd werd in de Engelsenlaan, was een uitbreiding op dezelfde locatie aan de orde. De werken gingen van start in augustus. Amper drie maanden later staat een team van 19 ALDI-medewerkers klaar om de inwoners van Ronse opnieuw te bedienen. De nieuwe winkel is met een verkoopoppervlakte van 1.400 m² meer dan een vijfde groter dan de oude winkel “Om dit mogelijk te maken werd de voorgevel naar voren gebracht zodat er plaats kwam voor een extra winkelgang,” zegt Filip Seynaeve, Senior Manager Construction bij ALDI. De extra ruimte verhoogt het winkelcomfort van de klant en biedt meer plaats voor het groeiend aanbod van ALDI.

“Tijdens de werken werden meer energie-efficiënte maatregelen genomen. Zo wordt de koeling van ALDI Ronse voortaan verzorgd door een duurzame en natuurlijke CO₂-koeling. Dankzij het gebruik van ledverlichting in de winkel bespaart ALDI tot 75% aan energie tegenover klassieke verlichting. Op het dak liggen 200 zonnepanelen”, aldus Seynaeve.