Volgelopen Sint-Martinuskerk geniet van pianovirtuoos Jonathan Fournel bij Spectrum

RONSE Ronse houdt zijn Warmste Dag op 10 december voor Inloophuis Sabel

In mei van dit jaar opende de vzw Sabel in de Bordetlaan een Inloophuis voor kankerpatiënten en hun mantelzorger uit de Vlaamse Ardennen. Op zaterdag 10 december is dat het doel waarvoor Ronse in CC De Ververij zijn warmste dag organiseert.

24 november