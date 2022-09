Voka Oost-Vlaanderen gaf Luc Dupont een staande ovatie en vroeg opvolger Ignace Michaux naar zijn intenties. “We moeten onze stad nog nadrukkelijker in de verf durven te zetten”

En nu?

De ondernemers maakten ook uitgebreid kennis met de nieuwe bestuursploeg. Daarin gaf burgemeester Ignace Michaux (CD&V) te kennen dat hij de beleidslijn van zijn voorganger wil verderzetten, zoals voorzien in het meerjarenplan.

Ignace Michaux: “Er wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van fase 2 en 3 op Pont West en de N60 rond Ronse blijft een prioriteit. Wat we vooral hoorden bij de bedrijven is dat we op vlak van marketing onze stad nog meer in de verf mogen zetten. We moeten daarbij niet te bescheiden zijn en de bedrijven en KMO’s mee als troef uitspelen, zo kregen we als bestuur te horen. De grootste bezorgdheden van de bedrijfsleiders vandaag situeren zich op het bovenlokale niveau met in de eerste plaats de sterk gestegen energieprijzen en anderzijds bijkomende automatische loonstijgingen. Een probleem waar we als overheid trouwens ook zelf oplossingen moeten voor zoeken. We hebben mekaar dus zeer goed begrepen.”