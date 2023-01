Vlaamse Kampioenschappen tafeltennis in sportcomplex ‘t Rosco, bij TTC Ronse

RONSE Dui­vel-doet-al en creatieve duizend­poot Patrick Aelvoet overleden

Ronsenaar pur sang en creatieve duizendpoot Patrick Aelvoet (70) is in zijn huis in de Oudestraat overleden. De vrijgezel woonde er al zijn hele leven. Hij was lid van een rist verenigingen van wie hij vaak de huisfotograaf was.

27 januari