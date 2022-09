Villa Te Nitterveld is al volgeboekt maar op Open Monumentendag heeft Visit Ronse nog boeiend Onroerend Erfgoed om te bezoeken

De Hoge Mote is dan weer een van de best bewaarde historische sites én de thuishaven van Visit Ronse. In het belevingscentrum ontdek je aan de hand van interactieve schermen en filmpjes meer over de regio, de Fiertelommegang, de Sint-Hermescultus en het textielverleden van Ronse. Er is ook een prachtig uitzicht vanop de panoramatoren.

Op de eerste verdieping vindt de expositie ‘Bladmuziek uit de verzamelingen van César Snoeck, Abel Régibo en de Ronsese muziekschool’ plaats. Deze expo focust op het erfgoed van het muziekonderwijs in Ronse. De tentoonstelling toont opmerkelijke partituren uit de 19e en 20e eeuw. In het Must, het Museum voor Textiel leggen gidsen de b(l)oeiende textielgeschiedenis van Ronse haarfijn uit. Een veertigtal werkende weefgetouwen tonen hoe de textielindustrie door de jaren heen enorm is veranderd. Het Must is doorlopend open. Vooraf inschrijven hoeft niet.

Op de binnenkoer van de Hoge Mote kan je genieten van enkele lokale drankjes vanaf 13 uur. Van 14 uur tot 15 uur treedt het accordeonorkest BEL-AIR op onder leiding van Karin Van Steenlandt, gevolgd door het muzikale trio van Skrin Vandewalle met contrabas, drums en saxofoon van 15 uur tot 18 uur.