Villa Madonna gaf de opbrengst van 157 kopjes Edmond tijdens Open Monumentendag aan De Vrolijke Kring

De koffie Edmond werd genoemd naar de oorspronkelijke bouwheer van Villa Madonna, vrederechter Edmond Matthijs. Joost Van Goethem: “Op Open Monumentendag hebben we voor de eerste maal onze nieuwe koffie laten proeven door de vele bezoekers en voorzagen we dat een deel van de betaalde koffies ten goede kwam aan De Vrolijke Kring, een vereniging die de strijd tegen de kansarmoede aangaat, samen met de mensen die met kansarmoede worden geconfronteerd. Hierdoor kunnen we het mooie bedrag van 300 euro schenken, het resultaat van 157 koffies vermeerderd met een extra bijdrage van onszelf. In totaal kregen we op Open Monumentendag 191 bezoekers over de vloer.”