Vierde verjaardag van de verheffing tot basiliek werd gevierd op Sint-Hermesparochie

Er zijn in de voorbije jaren veel renovatiewerken uitgevoerd aan de basiliek. Die werken zitten nu in de eindfase en het gebouw is opnieuw toegankelijk voor vieringen. Door de coronabeperkingen was er bovendien weinig ruimte om de verjaardag van de verheffing breed te vieren. Dit jaar werden twee erediensten gehouden. Die van zondag werd opgeluisterd door het Gemengd Sint-Gregoriuskoor en de Schola Gregoriana, allebei onder de leiding van Geert De Praetere. De dienst werd ook bijgewoon door het Stedelijke Fiertelcomité, de Sint-Hermesgilde en de Maatschappij der Dragers die het schrijn van Sint-Hermes in processie ronddroegen.

“We hopen dat we de komende jaren coronavrij en in een gerenoveerde basiliek deze verjaardag met velen kunnen vieren”, zei rector Michel T’Joen.