Vesalius Instituut en internaat lozen jaarlijks duizenden liter afvalwater rechtstreeks in de Molenbeek: Groen vraagt actie van het stadsbestuur

RONSEHet Vesalius Instituut voor Verpleegkunde en het autonoom Internaat Vlaamse Ardennen in de Ninovestraat lozen nog steeds hun huishoudelijk afvalwater rechtstreeks in de Molenbeek. Dat doen ook veel particulieren die verderop wonen langsheen de beek en haar aftakkingen. Raadslid Lech Schelfhout (Groen) vraagt dat de stad ingrijpt zodat er op lange termijn weer leven komt in de Molenbeek.

Gemeenteraadslid Lech Schelfout (Groen) wil meer inspanningen van het stadsbestuur om de waterkwaliteit van de Molenbeek te verbeteren. Die beek loopt doorheen het stadscentrum en is sterk vervuild. Dat ligt niet alleen aan de fabrieken. “Iedereen met een neus en twee ogen kan vaststellen dat de waterkwaliteit van de Molenbeek nog steeds niet goed is. Maar buiten mogelijke vervuiling door bedrijfsafvalwater is ook huishoudelijk afvalwater een oorzaak. Het Vesalius Instituut voor Verpleegkunde en het Internaat Vlaamse Ardennen in de Ninovestraat lozen elk jaar duizenden liters ongezuiverd huishoudelijk afvalwater rechtstreeks in de Molenbeek. Zonder een steen te willen werpen naar de beide instellingen, begrijpen wij niet dat zoiets nog kan in 2023. We roepen de stad dan ook op om te handelen en hierover in gesprek te gaan met beide instituten. In dit specifiek geval ligt een makkelijke en betaalbare oplossing trouwens voor de hand: de pijp van beide instituten loopt onder maatwerkbedrijf Arcor aan de overkant van de straat. Op de plek van het lozingspunt is het maar enkele luttele meters tot aan de riolering van de Beekstraat. Het kan toch niet zo moeilijk zijn om hier een tijdelijke oplossing te voorzien en een verbinding te maken met de collector in afwachting dat er een nieuwe riolering wordt aangelegd. Want dat laatste kan nog jaren duren.”

Quote Als een bewoner binnen het betreffen­de gebied een bad neemt, ligt dat water twee minuten later in de Molenbeek Lech Schelfout

Individueel

Een tweede probleem met het vervuilde water stelt zich in het zogenaamde ‘buitengebied’, waar nooit een riolering zal gelegd worden. Lech Schelfout: “Daar staan bewoners zelf in voor de zuivering van hun afvalwater door de zogenaamde Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA). Bij nieuwere woningen, worden die IBA’s jaarlijks gecontroleerd door Farys en stelt het probleem zich minder. Maar bij heel wat oudere woningen belandt er toch nog vaak afvalwater in de beek. Eén wandeling langs de Drieborrebeek, Vloedbeek of Lievensbeek leert voldoende. Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij moet de stad erop toezien dat alles volgens de normen verloopt. Om de waterkwaliteit van de Molenbeek en al haar zijarmen te verzekeren, roepen we het stadsbestuur dan ook op om dringend in kaart te brengen waar er nog geloosd wordt, en om hier actie rond te ondernemen. In 2027 zal Europa immers streng tegen optreden tegen landen, gewesten en steden waar de waterkwaliteit niet voldoet aan de gestelde normen.”

Volledig scherm Het Vesaliusinstituut en Internaat Vlaamse Ardennen in de Ninovestraat: alle afvalwater verdwijnt rechtstreeks in de Molenbeek. © GEDR

Complex

Schepen van Milieu en Duurzaamheid Patrice Dutranoit (CD&V) erkent het probleem, maar ziet geen oplossing op korte termijn. “We wachten op de aanleg van een nieuwe riolering in de Ninovestraat om de situatie van het Vesaliusinstituut en het Internaat te regulariseren. Een tijdelijke oplossing is daar niet mogelijk. De lozingspijp van de twee instellingen aansluiten op de bestaande collector gaat niet omdat de grond waarop die ligt niet paalt aan het instituut. Dan moeten er erfdienstbaarheden worden ingesteld en die kan niemand juridisch afdwingen. Aansluiten op de bestaande riolering van de Ninovestraat heeft dan weer geen zin want die loost ook rechtstreeks in de Molenbeek. Wat het buitengebied betreft: telkens er daar een nieuw stuk riolering wordt gerealiseerd, sluiten de bewoners zich daarop aan. Als ze dat niet doen, wordt hen een belasting opgelegd tot de toestand is geregulariseerd. Waar er geen riolering wordt gelegd, moeten de bewoners zelf een IBA plaatsen. Zolang dat niet gebeurt, betalen de bewoners ook daar een belasting. Tegen eind 2027 zou dat proces moeten voltooid zijn maar we kunnen niet alles tegelijk. Optreden is ook moeilijk: het is niet de schuld van de burger als hij zich niet aansluit op een riolering die er (nog) niet is.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.