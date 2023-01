Verpleegster Toyah zingt blues en soul met de CPG Band in de Harmonie: “Ik ben begonnen met hobo te spelen maar dat is niet echt het meest sexy instrument”

RONSEOp vrijdag 10 februari treedt de Ronsische Toyah Vanherpe (23) met de CPG Band op in Brasserie Harmonie op de Grote Markt. Het is het tweede optreden van de klassiek geschoolde zangeres die beroepshalve verpleegster is in AZ Glorieux.

Toya trok op haar veertiende naar de kunsthumaniora MUDA in Evergem waar ze de opleiding klassieke zang volgde. Want muziek was haar ding. “Ik speelde tot dan toe hobo. Dat is niet echt het meest sexy instrument, niemand droomt ervan om een groot hobospeler te worden. Maar een vriendin van mijn mama was docente hobo, vandaar. In het MUDA schakelde ik over op klassieke zang. Dat is ook niet direct de meeste knallende opleiding maar ik leerde er wel veel: hoe te ademen, hoe mijn stem optimaal te gebruiken. Ik zong er de partijen van de sopranen, de hoogste stemmen. Maar eens ik mijn einddiploma van het secundair onderwijs had behaald, sloeg ik een heel andere weg in. Ik studeerde verpleegkunde en ging aan de slag in AZ Glorieux.”

Ecuador

Muziek bleef wel op de achtergrond aanwezig en in 2019 begon Toyah aan een zoektocht naar een gepast repertoire en een eigen stijl. Drummer-zanger-producer Pascal Baeke vervult daarbij de rol van ervaren gids. “Ik kende Toyah omdat ze hier af en toe langsliep met vriendinnen die kwamen repeteren. Toen ik haar zelf hoorde zingen, was ik meteen onder de indruk. Een puur natuurtalent waar je alle kanten mee op kunt. Dat neemt Toyah soms letterlijk want nadat we eerst door corona werden afgeremd, ging ze in 2022 voor enkele maanden op stage in Ecuador. Ze kwam terug net voor de zomer en toen zijn we echt gestart met het zoeken van nummers. In november volgde het eerste optreden in Stadscafé Memling op de Kleine Markt. Dat werd een succes en dus gaan we verder, naar de Grote Markt dit keer...”

Wij

Dat verder gaan gebeurt samen met de CPG Band die naast drummer Pascal Baeke bestaat uit Raphaël Hertsens op hammondorgel, Xavier Thibaut op de bas, gitarist Steve De Smet en saxofonist Alain Delhaye. Vijf mannen rond één jonge vrouw. “Maar het klikt erg goed”, lacht Toyah. “Het was even intimiderend omdat die muzikanten naast veel talent al veel ervaring hebben en ik daar als jonge kip kwam tussen fietsen. Ze hebben me echter heel snel al hun vertrouwen gegeven. Tijdens het eerste optreden vorig jaar in november was ik blij dat ik tussen hen mocht staan. Mijn zelfvertrouwen kreeg echt een boost. We zoeken samen naar een geschikt repertoire en dat betekent ook veel blijven plakken na de repetities. Het wij-gevoel is dus groot.”

De playlist moet het nu nog vooral van covers hebben die uit het blues- en soulsegment komen. Grote voorbeelden zijn er niet maar de namen van Radiohead, Selah Sue, Melody Gardot en Trixie Whitley vallen. Pascal Baeke: “We brengen niet de populaire popsongs maar eerder de jazzy nummers die passen in een café dat is volgelopen met muziekliefhebbers die allemaal in dat sfeertje van melancholie willen ondergedompeld worden. Dat is meteen ook een waardemeter: het publiek zit heel dicht, je verstoppen als artiest lukt niet. Toyah heeft die vuurproef met glans doorstaan toen we haar bij het eerste optreden voor de leeuwen gooiden. We mikken nu op dat circuit voor de verdere optredens maar ook op de grotere podia van komende zomer.”

Toyah en de CPG Band op vrijdag 10 februari in Brasserie Harmonie op de Grote Markt om 20 uur. De toegang is gratis.

