Veel sfeer en gezelligheid op Winterlicht in De Vrijheid, beetje ontgoocheling op de Grote Markt

Winterlicht startte vrijdagavond in De Vrijheid met heel wat animatie en zag die lijn doorgetrokken op zaterdag en zondag. De Unie der Handelaars had voor de kerstman een aangepast decor gebouwd en in samenwerking met de Kunstacademie Vlaamse Ardennen werden ook de winkeletalages in het stadscentrum voorzien van de nodige decoratie. In de basiliek gaven leerlingen van de Kunstacademie op zaterdagavond ook een druk bijgewoond kerstconcert, een voorbeeld dat het Gemengd Sint-Gregoriuskoor zondagavond graag volgde, in samenwerking met leerlingen van Campus Glorieux Lager. In het naburige Koning Albertpark hielden de scouts van de Ridders van de Fiertel al die dagen het kampvuur brandend, tot groot geluk van de bezoekers die er de bijwijlen bijtende koude wat konden wegnemen. De horecazaken in de De Vrijheid en op de Kleine Markt toonden zich zeer tevreden.

Volledig scherm De scouts hielden in het Albertpark het vuur brandend. © GEDR

Geen teken van leven

Minder gelukkig over de gang van zaken waren enkel café-uitbaters op de Grote Markt. Ives Wieleman van Local Unique en Marnic Cnudde van La Bourse de Commerce gaven uiting aan hun onvrede via facebook maar zijn vooral ontgoocheld over het gebrek aan communicatie. Marnic Cnudde: “De kerstmarkt heeft hier jarenlang plaats gevonden en nu is er plots niets meer. Wij zijn daar verbaasd over. We hebben geen informatie gekregen over de gang van zaken en stellen alleen maar vast dat er niets gebeurt op de Grote Markt. Dat is zeer jammer. We hebben dan maar initiatieven ontwikkeld en die hebben ervoor gezorgd dat we toch tevreden kunnen zijn over het Winterlicht-weekend, ook al tellen we blijkbaar niet echt meer mee. Zelfs de kerststal staat niet meer onder onze kerstboom maar aan de kerstboom bij de bibliotheek.”

Ives Wieleman van Local Unique stuurde een foto de wereld in van een leeg café maar nuanceert dat: “Het was sarcastisch bedoeld. We hebben wel degelijk goed gewerkt maar dat we hier na al die jaren niets van animatie hebben gezien, dat is toch wel jammer. Ik weet ook niet waarom alles nu plots op de Kleine Markt moet worden gecentraliseerd. En niemand vertelt het ons ook.”

Keuzes maken

Schepen van Evenementen Aaron Demeulemeester (N-VA) vindt wat hij de stemmingmakerij van enkele horeca-uitbaters noemt, niet zeer fair. “We hebben gekozen voor De Vrijheid en de Kleine Markt als locatie voor de kerstmarkt omdat die buurt met de kleine straatjes, het park en de kleine pleintjes ideaal is om een sfeer van gezelligheid te creëren. We hebben vele jaren de kerstmarkt gehouden op de Grote Markt, dat klopt. Mag het dan ook even elders? Of is het een verworven recht van de café-uitbaters daar dat een kerstmarkt op de Grote Markt moet worden gehouden? Het is niet dat er geen activiteiten zijn op de Grote Markt, het hele jaar door. Alvast meer dan op de Kleine Markt. Aan favoritisme doen we dus niet. Ik heb zelf een horecazaak pal achter de Grote Markt, ik zou het anders wel weten. Het is gewoon een keuze voor de beste plek en de beste omstandigheden. Die is ons door veel bezoekers en standhouders bevestigd. Enkele caféhouders op de Grote Markt hebben trouwens initiatieven ontwikkeld waardoor hun zaak vol zat de voorbije dagen. Soms moet je als ondernemer zelf ideeën uitwerken en niet wachten op anderen.”

