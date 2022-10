Veel rook in de Klijpekerk na feestje in parochiezaal, eredienst afgelast

De zondagsmis van 10 uur in de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand op de Klijpe werd afgelast. Parochiemedewerkers die alles kwamen klaarzetten voor de dienst moesten immers vaststellen dat een dichte rook hing in hun kerk. De brandweer werd onmiddellijk gealarmeerd. Die was snel en met veel mankracht en materiaal ter plaatse. Het bleek allemaal mee te vallen. De rook was niet te wijten aan brand maar aan het gebruik van een mistmachine de avond (en nacht) voordien op een fuif in de parochiezaal van de Klijpe. Die ligt namelijk onder de kerk. “De rook zoekt daarbij zijn weg via luchtkanalen die ook in de kerk zelf uitkomen”, luidt het bij de brandweer.

Het is ook niet de eerste keer dat iets dergelijks zich voordoet zo blijkt. Ook in het (verre) verleden werd al ‘s buitensporig gebruik gemaakt van mistmachines en andere sfeermakers. De parochianen die naar de eucharistieviering wilden, waren er wel aan voor de moeite. De dienst werd noodgedwongen afgelast.