Veel griezel en horror maar ook veel lekkers op Halloweentocht doorheen het Muziekbos

Stadspersoneel

Spimako kon daarvoor onder meer rekenen op Marie-Thé Breitinck, Eric Duthye, Ritmo en Theater VTV. De bewoners op het parcours zorgden voor de passende versiering om helemaal in de gepaste stemming te geraken, al was dat extraatje niet echt nodig. “Ik ben content dat ik hier in goed gezelschap ben want ik zie me hier ’s avonds laat anders toch niet rondwandelen”, toonde burgemeester Ignace Michaux zich opgelucht tijdens een stukje doorheen het hart van het bos. Hij voerde samen met zijn schepenen de eerste groep aan, meer dan 100 personeelsleden van de stad Ronse. Voor schepen van Personeel Brigitte Vanhoutte is het Muziekbos vertrouwd terrein want haar thuishaven. “Maar als ik ‘s avonds laat naar huis rij op een donker weggetje, denk ik af en toe toch wel ‘s: als er nu maar niemand voor mijn auto springt. Dan mag ik echt geen scenario’s van griezelfilms in mijn hoofd toelaten.”

Het bleef ook nu allemaal bij doen alsof en bij aankomst in zaal De Spil wachtte de deelnemers als beloning nog heel wat lekkers, getekend Spimako.