Vanessa en Anthony openen in de tuin van Boutique B&B Fiertelmeers hun gloednieuwe Glamping

Om de prettige gebeurtenis te vieren, kwamen grillmasters Dominique Persoone en Tom Degroote tonen wat ze allemaal in hun mars hebben aan de barbecue. Beide heren zijn vanaf zondag 29 mei te zien in het programma Open Vuur op de televisiezender njam! waar ze de Belgische kleuren verdedigen in een wedstrijdje barbecueën tegen het Nederlandse duo Jord Althuizen en Sarah Puozzo. Chocolatier Dominique Persoone is in Brugge een buurman van Anthony en een goede vriend, vandaar. “De B&B Fiertelmeers heeft alles: een betoverende locatie een prachtig art-deco gebouw en een schitterende tuin. Hier kan ik alleen maar inspiratie opdoen en genieten van de natuur en het lekkere eten dat ik met plezier klaarmaak”, zegt hij vanachter de smeulende asse. De opdracht in Open Vuur is dan ook om te koken zoals dat gebeurt in de natuur: op hete kolen en met open vlammen.

Natuur met comfort

In Boutique B&B Fiertelmeers voorziet men veel meer comfort voor de gasten die aan glamping willen doen. Vanessa: “De bedden en matrassen zijn van topniveau, er is binnenin verwarming en airco voorzien en zelfs de touwen van de tenten worden in het donker verlicht, tegen het struikelen. We willen met onze Glamping Fiertelmeers gasten aantrekken die graag in de natuur zijn maar tegelijk enig comfort kunnen waarderen. Niet iedereen kan nog een nacht in een klein tentje op een harde matras aan. Dit is dus de betere versie van dat scenario. Er is ook vraag naar. We liggen aan de voet van de Hotond, middenin de Vlaamse Ardennen. Ideaal voor fietsers en wandelaars.”