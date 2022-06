Vanaf 8 juli worden de pleinen een zomer lang gevuld met muziek, Vlaanderen Zingt bijt de spits af

Rudy Baguet stelde het volledige programma voor in de gebouwen van Chocolaterie Hermes in de Jan Van Nassaustraat. “De cont(r)acten met de artiesten liepen heel vlot, voor de andere schikkingen wat sponsoring en organisatie betreft is het nu alle hens aan dek. Maar we komen er wel, zoals altijd. Gelukkig moeten we niet langer rekening houden met de talloze coronaregels en kunnen we straks voluit gaan. Ik denk wel dat iedereen er ontzettend veel zin in heeft.”

De start wordt gegeven op 8 juli op de Kleine Markt. Daar zingen vanaf 19u30 Kamiel en De Kemels Nederlandstalige nummers, om 21 uur neemt Donaat Deriemaeker het over voor een nieuwe Vlaanderen Zingt. Wie met hem op het podium wil staan, kan zich overigens nog altijd melden bij organisator Rudy Baguet via e-mail rudy.baguet@telenet.be “Kunnen zingen is absoluut geen vereiste, integendeel zelfs. Het enige waar het om gaat is dat je zin hebt om lekker uit de bol te gaan, dat doe ik namelijk ook”, lacht Donaat.

In juli is er nog een tweede pleinconcert gepland op vrijdag 29 juli. Dan staan op het Winston Churchillplein voor het station Unexpected Visitors op het podium maar ook Ronsenaar Maïté De Meulemeester die te zien was in het VTM-programma The Voice Kids. Die avond vormt The Minds, een Simple Minds tribute band, de hoofdbrok.

De Pleinconcerten doen in de loop van augustus ook nog het JB Guissetplein (12 augustus) en de Grote Markt aan (op 26 en 27 augustus). In september zijn het Sint-Martensplein (9 september) en opnieuw de Kleine Markt (16 september) aan de beurt.

Info: https://www.ronse.be/nl/pleinconcerten en https://www.facebook.com/pleinconcertenronse/