Utexbel-site in de Ninovestraat mag tijdelijk en onder toezicht weer lozen in de Molenbeek

De vergunning die nu in overleg met alle bevoegde instanties zoals de Vlaams Milieu Maatschappij, de milieu-inspectie, de provincie en de stad is verleend, geldt voor drie maanden en voor een jaarlijks debiet van 8.000 m³. Schepen van Milieu Jan Foulon (CD&V): “In het bezinkingsbekken van de site in de Ninovestraat bleef een grote hoeveelheid slib achter toen de werkzaamheden werden stilgelegd in december vorig jaar. Het is de bedoeling om dat slib te gebruiken als buffer voor het hemelwaterbekken. Het oorspronkelijke plan om het daar weg te halen door het op te scheppen en met vrachtwagens te vervoeren bleek onwerkbaar. Het slib is te vloeibaar en er zouden veel te veel vrachtwagens voor nodig zijn. Daarom werd in gezamenlijk overleg een beperkte vergunning verleend aan Utexbel om dat slib over te pompen in de collector van Aquafin op de Molenbeek. Dat gebeurt onder toezicht en voor de duur van drie maanden. Er was ook een vergunning gevraagd van 30.000m³ op jaarbasis maar dat is herleid tot 8.000m³.”

Lech Schelfout van Groen snapt de logica niet best: “Komt men Utexbel hier niet al te zeer tegemoet? Net omwille van deze lozingen is de draadververij in december gesloten. En Utexbel weigerde altijd om de door hun lozingen broodnodige aanpassingen aan de collector van Aquafin te financieren. Nu kan het plots toch weer. Een vreemde gang van zaken, toch.”