Unie der Handelaars heeft met Roberto Dockers nieuwe voorzitter

Willy De Praeter is zaakvoerder van het communicatiebureau Grafoman. Hij moderniseerde als voorzitter de Unie der Handelaars die als voornaamste evenement de jaarlijkse centrumbraderie organiseert. Daarnaast zorgde de Unie de voorbije jaren ook voor tak van nieuwe activiteiten als een modeshow, een winterbraderie, het culinaire gebeuren Lekker Shoppen en een kerstactie. De nieuwe voorzitter wil die lijn doortrekken. Roberto Dockers is samen met zijn vader medezaakvoerder van de chocoladezaak Dockers en was al lid van het bestuur van de Unie der Handelaars. Naast hem blijven secretaris Inge Goeminne, penningmeester Ludwig De Tandt en ondervoorzitter Myriam Van Butsele op post.

Schepen van Lokale Economie Brigitte Van Houtte (N-VA) ziet de toekomst positief tegemoet: “We leggen het commerciële hart nog steeds in het Rooseveltplein en de Peperstraat. In de aanloopstraten streven we naar een mooie woon-en leefstraat waar het aangenaam vertoeven is en waar een mix aan functies centraal staat. Momenteel wordt gewerkt aan de aanpassing van de reglementen en de nieuwe stedenbouwkundige verordening. En ja, er is inderdaad leegstand in ons commercieel centrum. En er zijn panden die niet fraai ogen. We proberen daaraan te verhelpen. Maar er is ook goed nieuw: in 2022 zijn er 15 nieuwe spelers bijgekomen, dit zijn nieuwe handelszaken of overnames. In februari worden 2 mooie nieuwe kwaliteitszaken geopend. Er zit duidelijk nog schwung in ons commercieel centrum!”