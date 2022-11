Unie der Handelaars brengt vuur en warmte met Herfstgloed

In het vooruitzicht van de eindejaarsfeesten zijn er zaken te doen tijdens Herfstgloed. Op zaterdag 19 november is er van 15 tot 18 uur animatie voor de jongsten op het Sint-Martensplein in De Vrijheid. Scouts zorgen er voor spelletjes, er is grime en je kunt er ook een circusinitiatie volgen. Intussen is er in de winkelstraten muziek en entertainment tot 18 uur. Om 18.30 uur volgt op het Sint-Martensplein de apotheose met een vuurspektakel door Partafou.