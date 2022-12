Twintig leerlingen krijgen hun diploma van de Techniekacademie

De workshops worden georganiseerd volgens de STEM-didactiek die staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. De leerlingen, twee meisjes en achttien jongens, brachten ook een bedrijfsbezoek aan Eurabo dat ecologische houtbouw- en isolatiematerialen levert. Hun zelfgemaakt voederhuisje voor vogels, uitgevoerd in ijzer zodat het niet kan rotten, namen ze mee naar huis. Op 1 maart start de junior-techniekacademie voor kinderen uit het derde en vierde leerjaar. Deze workshops vinden plaats in Da Vinci. Inschrijven daarvoor kan via www.techniekacademie-ronse.be .

Schepen van Onderwijs Brigitte Vanhoutte (N-VA): “In 108 steden en gemeenten wordt sinds 2015 een techniekacademie ingericht. Er nemen in totaal zo’n 5.000 kinderen tussen 8 en 12 jaar aan deel. In Ronse zijn we gestart in 2019. Corona was even spelbreker, maar we bouwen stilaan een traditie op. Het is dan ook een leerrijke kennismaking voor kinderen die interesse hebben voor techniek en die in praktijk willen brengen en een ideale richtingaanwijzer voor de middelbare studies.”